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Çankırı'da traktör römorklarına reflektör takıldı

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Çankırı Valiliği, trafik kazalarını önlemek amacıyla traktör römorklarına reflektör takma çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle temin edilen reflektörler, çiftçilere ait traktörler ve römorklara takıldı.

Çankırı'da trafik kazalarını önleyebilmek için çiftçilerin traktör römorklarına reflektör takıldı.

Çankırı Valiliği, trafik kazalarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek için özellikle hasatta kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takılması için çalışma yaptı. Merkez ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çankırı Ziraat Odası Başkanlığının iş birliğiyle temin edilen reflektörler, çiftçilere ait traktörler ve römorklara takıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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