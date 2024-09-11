Çankırı'da traktör kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 66 yaşındaki Muhittin Börekçi, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Börekçi'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI