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80 kilometre hızla giden aracı sollayan traktör sürücüsü kamerada

80 kilometre hızla giden aracı sollayan traktör sürücüsü kamerada
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Çankırı-Korgun karayolunda hız sınırını aşan bir traktör sürücüsü, 80 kilometre hızla giden bir aracı solladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankırı'da hız sınırını aşan traktör sürücüsünün 80 kilometre hızla giden aracı solladığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Korgun-Çankırı karayolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, rampadan inerken hız kurallarına uymayan traktör sürücüsünü fark etti. 80 kilometre hızla seyreden aracı sollayan traktör sürücüsü duruma şaşıran vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, traktörün solladığı aracın sürücüsü, hız kadranını gösteriyor. Aracı sollayan traktör hızla ilerliyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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