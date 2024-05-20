Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da trafik kazasında yaralanan köy muhtarı hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş, İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş (63), İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Karakaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eldivan Çankırı trafik Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title