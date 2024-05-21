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Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden köy muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

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Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş, trafik kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi dualarla defnedildi.

Çankırı'da trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden köy muhtarı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş (63), İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Karakaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 4 çocuk babası Karakaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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