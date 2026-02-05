Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı

Çankırı'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Süleymanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erullah Ç. idaresindeki Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğine ait 18 ACN 209 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile tırda bulunan Şenol Y., Mehmet Ö. ve İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI