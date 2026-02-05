Haberler

Çankırı'da devrilen tırdaki 4 kişi yaralandı

Çankırı'nın Süleymanlı köyünde meydana gelen tır kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çankırı'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Süleymanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erullah Ç. idaresindeki Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğine ait 18 ACN 209 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile tırda bulunan Şenol Y., Mehmet Ö. ve İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

