Çankırı’da tarla yangını

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Olay, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Kemallı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı