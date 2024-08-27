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Çankırı'da Şiddetli Sağanak Sonrası Su Baskınları

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile ilçede bulunan ev, iş yeri ve tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı bölgelerde zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurşunlu 3-sayfa Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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