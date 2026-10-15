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Çankırı'da polis, KYK yurtları çevresinde öğrenciler için asayiş denetimi yaptı

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Çankırı'da polis, KYK yurtları çevresinde öğrenciler için asayiş denetimi yaptı
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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven ve huzuru için KYK yurtları çevresinde asayiş denetimi yaptı. Denetimde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapıldı, kafe ve restoran bölgelerinde devriye sürdürülüyor.

Çankırı'da polis ekipleri, öğrencilerin kaldığı yurtların çevrelerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven ve huzurunun korunması için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında yurt çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yaptı. Araçlarda bulunan eşyalara da bakılarak herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe ve restoranların da bulunduğu bölgelerde devriye görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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