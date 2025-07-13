Çankırı'da Ot Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Çankırı'da Ot Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
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Çankırı'nın Kırkevler Mahallesi'nde arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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