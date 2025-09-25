Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.
Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI
