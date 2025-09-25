Haberler

Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 3 helikopter, 34 araç ve 131 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
