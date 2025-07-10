Çankırı'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı bulunan Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 2 saattir devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için Çankırı ve Kastamonu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, ormanlık alanda çıkan yangın dron ile görüntülendi. - ÇANKIRI