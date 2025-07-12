Çankırı'da Orman Yangını: 40 Hektar Alan Zarar Gördü

Çankırı'da Orman Yangını: 40 Hektar Alan Zarar Gördü
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın, 10 Temmuz akşamında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında 40 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Olay, 10 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'den çok sayıda orman, itfaiye, AFAD ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler gece boyunca yangına müdahaleyi sürdürdü. Sabah saatleri itibarıyla ili yangın söndürme helikopteriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın dün sabah saatleri itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler tarafından başlatılan incelemeler de sürüyor. Yapılan hasar tespit çalışmalarında ise yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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