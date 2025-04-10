Çankırı'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Çankırı'da beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için 11 Nisan tarihinde kuvvetli rüzgar tahmininde bulundu. Yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Nisan Cuma günü Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI