Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Çankırı'da jandarma ekipleri, tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte uyuşturucu kullanma aparatları ve etil alkol ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı, 11 yabancı uyruklu şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çankırı'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 işi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çankırı'nın merkez ilçesinde tespiti yapılan adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bin 997 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 500 gram etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu 11 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklu şahısların, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. - ÇANKIRI

