Çankırı'da Huzur Uygulaması: 749 Kişi Sorgulandı
Çankırı'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis ekipleri, 749 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Denetim sırasında bir Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 2 araca toplam 43 bin 852 TL ceza kesildi.
Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 749 şahıs sorgulandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 64 polis, durdurdukları araçları didik didik ararken şüpheli gördükleri kişilerin ise üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimde, 57'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı. Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken 2 araca ise 43 bin 852 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa