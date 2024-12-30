Çankırı'da Hafif Ticari Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da alevlere teslim olan hafif ticari kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ünür köyü mevkiinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI