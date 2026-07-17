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Bahçede çıkan yangın kömürlüğü küle çevirdi

Bahçede çıkan yangın kömürlüğü küle çevirdi
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Çankırı Kırkevler Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın kömürlüğe sıçradı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

Çankırı'da müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangının sıçradığı kömürlük küle döndü.

Olay, Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait müstakil bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kömürlüğe sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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