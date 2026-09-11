Haberler

Çankırı’da etkili olan arazi yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı

Çankırı’da etkili olan arazi yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı’da rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ilerleyen arazi yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Çankırı'da rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ilerleyen arazi yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Korgun-Kurşunlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Tüm dünyada aranıyordu! Barona İstanbul'da dev operasyon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler

İstanbul'daki vahşetten yeni görüntüler
Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti

İlk yarıdaki oyun canına tak etti! Devre arasında yaptığı şey bomba
İşte Şampiyonlar Ligi bu! 90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler

90. dakikada galibiyeti kutladıkları maçı son saniyelerde kaybettiler
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba