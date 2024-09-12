Çankırı'da elektrik trafosunda çıkan yangın araziyi küle çevirdi
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın araziyi küle çevirdi.
Yangın, Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI