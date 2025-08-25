Çankırı'da Dayısını Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, 5 gün önce dayısını öldürüp bir metruk eve gömdüğünü itiraf eden E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos günü av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedi köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın itirafta söylediği metruk evde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir süredir kayıp olarak aranın Aygen'in cesedi gömülü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

