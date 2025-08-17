Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın neticesinde 6 ev tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca mücadele etti.

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyen alevler, çevresinde bulunan evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerine kadar süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3'ü metruk toplam 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
