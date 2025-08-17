Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyen alevler, çevresinde bulunan evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerine kadar süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3'ü metruk toplam 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI