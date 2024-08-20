Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin AFAD'tan yapılan açıklamada, 2 helikopter, 102 araç ve 267 personelin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarıdere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 17 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dün saat 17.00 sıralarında başlayan yangın, bölgedeki 44,17 hektarlık ormanlık alana ciddi zarar verdi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 102 araç ve 267 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ayrıca, muhtemel tehlikeye karşı 4 köyden 125 vatandaş ve 126 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların bölgedeki çalışmalara dair bilgilendirilmeye devam edeceği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - ÇANKIRI