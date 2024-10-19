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Çankırı'da Çapa Makinesinden Düşen Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Çapa Makinesinden Düşen Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen 26 yaşındaki İ.T. hayatını kaybetti, 23 yaşındaki M.A. ise yaralandı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Şeyhosman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. (26) ve M.A. (23) seyir halinde olan çapa makinesinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İ.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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