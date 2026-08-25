Çankırı'da 53 Aranan Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 53 kişi yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 6 operasyonda 10 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 63 adet ecza hapı, 3,91 gram kannobinoid, 14,86 gram amfetamin, 9,32 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 305 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 110 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı