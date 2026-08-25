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Çankırı'da 53 Aranan Şahıs Yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polisin 17-23 Ağustos'taki operasyonlarında 53 aranan şahıs yakalandı, 4'ü tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı, çeşitli maddeler ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 1305 sürücüye ceza kesildi, 110 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 53 kişi yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 6 operasyonda 10 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 63 adet ecza hapı, 3,91 gram kannobinoid, 14,86 gram amfetamin, 9,32 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 305 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 110 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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