Çankırı'da korkutan baca yangını

Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve çatıya sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Olay, Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak binanın çatısına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
