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Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı

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Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı
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Çankırı'da silahla yağma ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma suçlarından toplam 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'silahla yağma' ve 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' suçundan toplam 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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