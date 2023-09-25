Çankırı'da 16 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Çankırı'da 16 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Gerede Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan C.A., isimli şahsın Çankırı'da olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından C.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ÇANKIRI