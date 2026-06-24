Haberler

Çankırı'da aranan 102 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerinin 8-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 102 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı. Uyuşturucu, kaçakçılık ve terör operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem yapılırken, trafik denetimlerinde 2 bin 925 sürücüye ceza kesildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 8-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalanıp, 8'i tutuklandı. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.8 narkotik, 2 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda 19 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde; 4,92 gram kokain maddesi, 31 adet sentetik ecza hapı, 22,53 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2,66 gram metamfetamin maddesi, 0,56 gram amfetamin ele geçirildi. Trafik denetimlerimde ise 2 bin 925 araç sürücüsüne idari işlem uygulanıp 268 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir

Futbolseverler müjde! Büyük kapışmaya günler kaldı
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor