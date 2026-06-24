Çankırı'da aranan 102 şahıs yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 8-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalanıp, 8'i tutuklandı. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 3 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi.8 narkotik, 2 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda 19 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde; 4,92 gram kokain maddesi, 31 adet sentetik ecza hapı, 22,53 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2,66 gram metamfetamin maddesi, 0,56 gram amfetamin ele geçirildi. Trafik denetimlerimde ise 2 bin 925 araç sürücüsüne idari işlem uygulanıp 268 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı