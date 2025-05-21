Çankaya'da Vatandaşlar Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilde mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Yavru kedi, uzun uğraşlar sonucunda otomobilden çıkarılarak annesinin yanına bırakıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilde mahsur kalan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.
Çankaya ilçesi Cevizlidere Semtinde vatandaşlar bir otomobilden gelen kedi miyavlaması sesi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda kedi yavrusunun otomobilin alt kısmında olduğunu fark edildi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kedi yavrusu otomobilin girdiği kısımdan çıktı. Yavru kedi yakın bir noktada bekleyen annesinin yanına bırakıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa