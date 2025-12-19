Ankara'da bir marketten alkol çalan 3 şahıs tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten alkol çalan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masasınca yapılan çalışmalar sonucunda, Çankaya'da bir market içerisindeki alkol reyonundan maddi alkollü içeceklerin çalınması olayını S.A.H., E.S.S. ve İ.S. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahısların aynı araç ile gelerek market içerisine girdikleri ve planlı bir şekilde hareket ederek alkol reyonundan alkollü içecekleri çalıp yanlarında bulunan çantaların içerisine koyarak ücretini marketten çıktıkları ve marketten uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar Hırsızlık Büro Amirliğince kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA