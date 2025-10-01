Haberler

Çankaya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Benzinliğe Girdi

Çankaya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Benzinliğe Girdi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, takla atarak bir benzinliğe girdi. Kazada maddi hasar yaşanırken, ölü veya yaralı bulunmadı. Sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak benzinliğe girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, savrularak bir benzinliğe girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralının olmadığı, maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü M.S., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
