Komşu kavgasına adli kontrol

Samsun'un Canik ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada bıçak çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.C.(34), babasının darp edilmesinin ardından olayla ilgili B.T. ile tartıştı. Tartışma sırasında İ.C.'nin, B.T.'ye bıçak çektiği iddia edildi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İ.C.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı