Canan Kaftancıoğlu, Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama Suçlamasıyla Hakim Karşısında

CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığını iddiasıyla hakim karşısında

İSTANBUL - CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun X hesabı üzerinden devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığını iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Kaftancıoğlu, "Atmış olduğum tweeti emniyet veya Jandarma Komutanlığına yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım" dedi.

CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığını iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları hazır bulundu.

"Tweeti emniyet veya Jandarma Komutanlığı'na yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım"

Duruşmada savunma yapan sanık Kaftancıoğlu, "Savcılıkta verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Hesap bana aittir. Kolluk kuvvetlerinin seçim günü mükerrer görevlendirme kağıtları ile oy kullandıklarına dair bilgi gelmesi üzerine atmış olduğum tweeti emniyet veya Jandarma Komutanlığı'na yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım. İşini iyi yapan kişilere yönelik rencide edici bir beyan olduğu düşüncesiyle açıklama da yaparak bir süre sonra bu tweeti sildim ve bu hususta bir açıklama yaptım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatları da, müvekkilinin beraatını istediler.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Kaftancıoğlu, duruşmalardan muaf tutulacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun duruşmalardan muaf tutulmasına, Cumhuriyet Savcısının mütalaa talebinin celse arasında değerlendirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli', Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun kullanmış olduğu X hesabı üzerinden "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler; Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar, belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi yada başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olursa, tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin, utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira" şeklinde bir paylaşım yaptığı aktarıldı.

Personele iftira attığı iddiasıyla soruşturma işlemlerinin başlatıldığı bilgisine yer verildi

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımında Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde görev alacak kolluk görevlilerinin usulsüz oy kullandığı iftirasıyla kamu görevlilerinin suratına tükürülmesi gerektiğini beyan ederek, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığını iddia ettiği, paylaşımın, emniyet personeli hakkında mesnetsiz ve asılsız yorumlar içerdiği, personele iftira attığı iddiasıyla soruşturma işlemlerinin başlatıldığı bilgisine yer verildi.

2 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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