Çanakkale Valiliği'nden Yangın Uyarısı: Anız Yakmak Yasak

Çanakkale Valiliği'nden Yangın Uyarısı: Anız Yakmak Yasak
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Çanakkale Valiliği, anız yakmanın yasak olduğunu ve yangınların büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını açıkladı. Tarım arazilerine yaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan yangınlara karşı yaptığı açıklamada anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan yangınların büyük bölümünün biçerdöver kullanımındaki ihmaller, anız yakma ve dikkatsizliklerden kaynaklandığını belirterek anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu ve ateşle tarım arazilerine yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Valilik yaptığı paylaşımla özellikle hasat döneminde kullanılan tarım makinalarının sebebi olduğu kıvılcımların rüzgarın etkisiyle orman ve tarım arazilerinde büyük yangınlara neden olduğunu açıkladı. Paylaşımda son olarak yangına sebep olan şahıslara karşı adli ve idari işlem uygulanacağını ifade edilerek "Lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal, telafisi imkansız kayıplara yol açabilir" uyarısında bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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