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Çanakkale Valiliği açıkladı: Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

Çanakkale Valiliği açıkladı: Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valiliği, yangında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını açıkladı.

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yangın söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nde takip ediyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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