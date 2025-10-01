Çanakkale Troya Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale Troya Tüneli içerisinde AFAD koordinasyonunda düzenlenen trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında yer alan Troya Tüneli'nde yaşanacak muhtemel kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 142. Şube ekipleri, tünel işletme personelinden çok sayıda ekip katıldı. Tatbikat senaryosu gereği 4 bin metrelik Troya Tüneli'nin 600'üncü metresinde meydana gelen kazaya ekipler müdahale etti. Kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra kaza yerine gelen AFAD ekipleri ve beraberindeki ekipler araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarma işlemi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tatbikat için yaptığı açıklamada, "Bugün Çanakkale ilimizde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı tatbikat takviminde yer alan tünel kazası tatbikatı için bulunuyoruz. Tüneller bizim hayatımızı kolaylaştıran önemli tesisler Küçükkuyu tarafından Çanakkale yönündeki bu tüneller bu coğrafyadaki zorlu ulaşımı kolaylaştıran tesislerimiz. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bu tünelleri kullanırken de zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ulaşım kazaları, jeolojik, meteorolojik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda zor durumda kalan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerin en kısa sürede ortadan kaldırmak üzere görevi olan kurum ve kuruluşların reaksiyonlarını, yeteneklerini test etmek için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu tünellerimizden birisi 4 bin metre uzunluğunda Troya Tüneli'miz, diğeri de bin 693 metre uzunluğunda Assos Tüneli'miz. Bugün senaryo gereği Küçükkuyu-Ayvacık yönündeki Troya Tüneli'nde tünelinin 600'üncü metresinde bir kazayı senaryo ediyoruz. Burada görevli olan kara yolları ekiplerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, itfaiyelerimizin, AFAD ve sağlıkçılarımızın katılımıyla güzel bir tatbikat icra edeceğiz. Bu tatbikatlar bizim olağanüstü durumlarda sıra dışı durumlarda reaksiyonlarımızı test edip, öngörüde bulunduğumuz hususların dışında bir şey gelişip gelişmediğini test etmek anlamında güzel uygulamalar. Kaza olsun, olumsuz durumlar olsun istemiyoruz ama en kötüsüne hazırlık yapmak amacıyla burada devletin bütün birimleriyle bu tatbikatı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE