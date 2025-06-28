Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve bölgeden soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
11.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa