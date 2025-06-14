Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
Ayvacık ilçesinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alanı kaplayan yangına çok sayıda orman müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa