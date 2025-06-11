Çanakkale Lapseki'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Lapseki ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple rüzgar etkisiyle büyüdü.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 15.30 sıralarında Lapseki ilçesi Kirazlıdere mevkisinde başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa