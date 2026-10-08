Çanakkale İl Özel İdaresi, Bayramiç'te 21 kaçak yapıyı yıktı

Çanakkale İl Özel İdaresi, Bayramiç'te 21 kaçak yapıyı yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Eylül ayında Bayramiç ilçesinde 21 kaçak yapı yıkıldı. İl merkezi ve ilçelerde ruhsatsız yapıların tespiti yapıldı; Bayramiç'te Eylül boyunca belirlenen 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışma çerçevesinde Eylül ayında Bayramiç ilçesinde 21 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Eylül ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Bayramiç ilçesinde 21 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı