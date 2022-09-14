Çanakkale haberi! Çanakkale'de köyde çıkan yangında 26 hayvan telef oldu

Çanakkale haberleri... Çanakkale'de köyde çıkan yangında 26 hayvan telef oldu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünden bir evde çıkan yangında 21 koyun ile 5 keçi telef oldu.

Çanakkale'de köyde çıkan yangında 26 hayvan telef oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünden bir evde çıkan yangında 21 koyun ile 5 keçi telef oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde saat 14.00 sularında Nilgün ve Ramazan Dönder çiftinin evinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Köylülerin de müdahale ettiği yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, yanarken 21 koyun ve 5 keçi de telef oldu. Ailenin 2 yıl önce ev satın alarak köye yerleştikleri öğrenildi.

Gidecek bir yerlerinin olmadığını ve yardım beklediklerini belirten Ramazan Dönder, "Evim elektrik kaçağından yandı. 26 adet hayvanlarım telef oldu. Perişan bir haldeyiz. Gidecek bir yerimizde yok. Devletten bir yardım bekliyorum" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.