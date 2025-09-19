Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. - ÇANAKKALE