Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. - ÇANAKKALE

