Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki ekipler karadan yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, İntepe, Karanlık Liman, Çevre Yolu, Dardanos, Jandarma Kampı ve Güzelyalı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Toraman, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise bölgede; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve ilgili kurumların koordinasyonunda kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazanırlarsa sevinecek mi? Van Persie'den olay açıklama

Kazanırlarsa sevinecek mi? Van Persie'den olay açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.