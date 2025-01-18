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Çanakkale'de Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Önkal, yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayvacık ilçesinde bağlı Babadere köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evde yalnız yaşayan Ayşe Önkal, yangından yara almadan kurtuldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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