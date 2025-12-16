Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirlen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 13-15 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 20 kilogram kadar uyuşturucu madde yapımına yetecek 203 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 20,12 gram metamfetamin, 3,12 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 113 bin 810 TL ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda E.A., A.A. ve Y.İ. şüpheli şahısları gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçudan adli işlem başlatıldı. E.A., A.A. ve Y.İ. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - ÇANAKKALE