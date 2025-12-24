Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 19 şüpheli gözaltına alındı ve 1'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 12 bin 633 şahıs ve 3 bin 650 araç sorgulandı. 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 50 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar