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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Biga ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 900 gram kubar esrar ve 3 sentetik ecza ele geçirdi. 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 900 gram kubar esrar, 3 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Biga ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 900 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma 9 mm çapında tabanca, 109 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet 9 mm çapında fişek, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 33 bin 680 TL suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında jandarma 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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