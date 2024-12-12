Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirilerek, 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Lapseki ilçesindeki operasyonda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler E.P. ve M.O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE