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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirilerek, 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Lapseki ilçesindeki operasyonda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler E.P. ve M.O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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