Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 143 Kişi Yakalandı

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Çanakkale'de, narkotik ekiplerinin haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 143 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, şehrin narkotik suçlarıyla mücadeleye devam ediyor.

Çanakkale'de narkotik ekiplerinin haziran ayı boyunca uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 143 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin haziran ayı boyunca uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda 143 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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